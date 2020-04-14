Специалисты нашли в туалетной бумаге опасные бактерии

Туалетная бумага, продающаяся на территории России, прошла проверку организации "Роскачество", передает "Новости Mail.RU". Тестирование прошли семь торговых марок. И в одном из образцов были найдены энтеробактерии.



Сообщается, что проверялось качество изделий марок "Чистый дом", "Лилия", Familia, Kleenex, Pero, Papia, Zewa Deluxe. Два последних образца, по мнению специалистов, подтвердили свое высокое качество. Чего нельзя сказать о продукции Familia и "Лилия". Показатели комфортности первой модели ухудшились по сравнению с предыдущими испытаниями. К примеру, степень мягкости бумаги не соответствовала опережающему стандарту.



К тому же, у бумаги "Лилия" на маркировке не указана длина рулона и сама бумага не соответствует требованиям комфортности Роскачества и скорости растворения в воде. Плюс, здесь эксперты нашли энтеробактерии. Это явное нарушение Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.



В отчете специалистов говорилось: "Энтеробактерии - это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Потребителям следует иметь в виду, что сам факт наличия энтеробактерий в бумажной продукции подобного рода - не сигнал бедствия. Важнее количество этих бактерий и их патогенность".

