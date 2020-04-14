В обновленном госбюджете заложили поддержку МВФ

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе от МВФ, пишет ЕП. "В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ.

Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру ", - заявил министр.



Также в Минфине ожидают от парламента положительного голосования и за банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.



Как известно, в понедельник, 13 апреля, парламент принял изменения в бюджет в связи с пандемией.



Ранее Марченко исключил получение средств от МВФ без принятия так называемомого закона о банках.

