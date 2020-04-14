В УПЦ рассказали, как будут проходить пасхальные богослужения

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в интервью «Радио Свобода».

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«В соответствии с тем, что решил Священный Синод, у нас, как и во всех других конфессиях, будут проходить богослужения и в Вербное воскресенье, и во все остальные дни, но мы призываем всех людей придерживаться тех норм, которые определяются карантином», - сказал владыка.

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По его словам, поскольку власти не запрещали совершение богослужений, они будут проводиться, но в храме смогут присутствовать не больше 10 людей. Таинства Причастия и Исповеди будут проходить без изменений.

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Митрополит Климент объяснил, что онлайн-трансляции не смогут заменить Таинства.



«Онлайн-трансляция - это не богослужение. У нас Бог - Бог живой, а не «Бог онлайн». Поэтому никогда нельзя заменить Причастие или Исповедь онлайн-трансляцией. Это будет неправильно и нас люди не поймут», - сказал владыка.

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Архиерей сказал, что закрытие церквей - преступление.



«В храме люди могут получить исцеление и Божественную помощь. Поэтому это преступление - закрывать церковь и пытаться переводить ее в какой-то другой формат. У нас, в Украине, есть множество чудотворных икон, которые исцеляли верующих во время эпидемий, сложных житейских обстоятельств», - напомнил владыка.

