Дума рассмотрит законопроект о праве подавать на гражданство РФ без отказа от иностранного

Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, который позволит жителям других стран подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращения об отказе от имеющегося.



На сегодняшний день одним из условий приобретения иностранными гражданами и лицами без гражданства гражданства РФ, в том числе в упрощенном порядке, является обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законопроектом же предлагается данное требование исключить. Необходимые поправки вносятся в закон о гражданстве РФ.



Согласно инициативе, МВД будет принимать от граждан РФ уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких уведомлений по правилам, установленным кабмином. На сегодняшний день уведомительный порядок отказа от иностранного гражданства предусмотрен только для жителей юго-востока Украины, теперь же он будет отменен для всех.



Помимо этого, законопроектом предлагается при приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также исключаются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличия общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых - гражданин РФ, проживающий в России.



Законопроектом предлагается предоставить право обращаться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.



С трех лет до одного года сокращается срок осуществления трудовой деятельности, необходимый для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке для лиц, получивших образование в России.

