Разумков подписал принятые на внеочередном заседании Рады законы

Разумков подписал принятые на внеочередном заседании Рады законы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятые на внеочередном заседании парламента 13 апреля законы, сообщили в пресс-службе Аппарата парламента.

Речь идет о трех законе №3320 "О внесении изменений в Закон Украины о защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который предусматривает определение понятий "самоизоляция", "обсервация", "обсерватор", основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабмином, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления получают право создавать временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали – ИФ-У) без необходимости выполнения лицензионных требований с целью дополнительного обеспечения оказания медпомощи населению. Также на период действия карантина учреждения здравоохранения смогут дополнительно привлекать на условиях контракта медработников.

Закон №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)", которым усиливается ответственность за отдельные правонарушения:

- Штраф за загрязнение атмосферного воздуха возрастает с 1700 - 3400 грн до 30,6тыс. – 51тыс. грн;

- За уничтожение или повреждение объектов растительного мира: от 5100 - 8500 грн до 91,8тыс. – 153тыс. грн;

- За нарушение требований пожарной безопасности в лесах гражданами: от 85 - 255 грн до 1530 - 3400 грн;

- За нарушение требований пожарной безопасности в лесах должностными лицами: с 255 - 850 грн до 4590 – 15,3тыс. грн;

- За самовольное выжигание растительности или ее остатков гражданами: от 170 - 340 грн до 3060 - 5100 грн;

- За самовольное выжигание растительности или ее остатков должностными лицами: от 850 - 1190 грн до 15,3тыс. – 17тыс. грн.

Третий законопроект, подписанный Разумковым - №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с правками президента. Им определено, что на средства, находящиеся на едином счете, открытом для налогоплательщика по его желанию на центральном уровне Государственной казначейской службы, запрещается обращение взыскание и наложение ареста.

Все три законодательных акта направлены на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.