ЛГБТ-активисты потребуют от Филарета опровержения слов о виновности геев в пандемии

ЛГБТ-активисты подали иск против патриарха УПЦ КП Филарета из-за его заявления о виновности геев и лесбиянок в пандемии коронавируса. Общественная организация "Инсайт" попытается добиться опровержения слов священнослужителя в Шевченковском райсуде Киева.



Соответствующий пост появился на странице активистов в Facebook в понедельник, 14 апреля.



"Наши адвокаты отправили иск в Шевченковский районный суд города Киева. Требования у нас очень простые - признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее", - говорится в сообщении "Инсайта".



Представители организации отметили, что они приняли решение не требовать с Филарета компенсации морального ущерба, так как для них, как и для представителей ЛГБТ-сообщества - "это не вопрос денег, это вопрос чести и достоинства". Активисты надеются, что карантин не помешает Шевченковскому суду получить их иск и принять по нему решение.

