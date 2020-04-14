На Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 вторника, 14 апреля, на Украине подтверждены 3372 случая COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 119, а скончавшихся – 98.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля на Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.



Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 13 апреля на Украине было 3 тыс. 102 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (97) превысило количество летальных случаев (93). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 5, количество случаев выздоровления – на 22.



Как уточняют в ЦОЗ, среди умерших в результате осложнений 98 человек 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).



На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.



Всего на Украине коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая обл. - 200 случаев (8 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 6 новых случаев заболевания;



Волынская обл. - 80 случаев (3 выздоровели), из них 2 новых;



Днепропетровская обл. - 71 случай (8 выздоровели), из них 11 новых;



Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел), из них 1 новый;



Житомирская обл. - 112 случаев, из них 18 новых;



Закарпатская обл. - 99 случаев (12 выздоровели), из них 7 новых;



Запорожская обл. - 89 случаев (11 выздоровели), из них 4 новых;



Ивано-Франковская область - 332 случая (16 выздоровели), из них 32 новых;



г. Киев - 551 случай, из них 56 новых;



Киевская обл. - 224 случая (11 выздоровели), из них 8 новых;



Кировоградская обл. - 144 случая, из них 2 новых;



Львовская обл. - 136 случаев (6 выздоровели), из них 12 новых;



Луганская обл. - 3 случая;



Николаевская обл. - 5 случаев;



Одесская обл. - 69 случаев;



Полтавская обл. - 26 случаев, из них 1 новый;



Ровенская обл. - 134 случая (8 выздоровели), из них 9 новых;



Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели);



Тернопольская обл. - 280 случаев (8 выздоровели), из них 7 новых;



Харьковская обл. - 14 случаев, из них 3 новых;



Херсонская обл. - 34 случая; из них 3 новых;



Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели);



Черкасская обл. - 105 случаев (1 выздоровел), из них 3 новых;



Черновицкая обл. - 456 случаев (21 выздоровел) (в сводке по состоянию на 9.00 13 апреля ЦОЗ Минздрава сообщал о 462 случаях и 21 выздоровевшем в области – ИФ-У);



Черниговская обл. - 10 случаев, из нгих 1 новый.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11тыс. 974 сообщения о подозрении на COVID-19.

