Разрешающе работу рынков постановление главного санврача утратило силу

Разрешающее работу рынков постановление главного санитарного врача утратило силу, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко



"Мое постановление, которое прописывало условия, как могут быть открыты рынки, утратило силу. Мы не будем с этим работать", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" в понедельник вечером, отметив, что постановление теряет силу с "завтрашнего дня" (со вторника, 14 апреля - ИФ).



Ляшко сообщил, что за время действия этого постановления были выявлены "факты злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях, несмотря на то, что в постановлении было четко прописано, как мы можем открывать рынки, как руководство рынка должно обеспечить посетителей и работников СИЗ средствами индивидуальной защиты".



"Мы имеем огромные нарушения. Здравого смысла (в разрешении работать рынкам - ИФ) нет", - сказал он.

