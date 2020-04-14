Половина украинцев обеднела за последние полгода - опрос

За последнее полугодие экономическое положение 51% семей на Украине ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.



При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в близкой перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего месяца, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении.



Отмечается, что более пессимистичными в своих оценках были люди постарше и бедные респонденты.



Кроме того, говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% ответили, что не изменится, 9% - предусматривают улучшение.



Отметим, социологическая группа Рейтинг провела опрос 10-12 апреля 2020 года методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

