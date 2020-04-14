Минздрав ожидает пик коронавируса в течение недели

Пик заболевания коронавирусной болезни в Украине можно ожидать в течение ближайшей недели, считает главный санитарный врач Виктор Ляшко. О перспективах смягчения карантина он рассказал в интервью УП. Жизнь. "Мы делаем все возможное для того, чтобы на 14-17 апреля, плюс-минус три дня, мы зашли с как можно меньшим количеством инфицированного населения. У нас религиозные праздники длятся 2 недели.

Если не будем придерживаться карантинных мероприятий, то сейчас еще инфицируются. И вместо того, чтобы 24 апреля выходить из карантина уже поэтапно, мы будем смотреть на динамику и жаловаться на правительство, которое нас неправильно загнало в карантин ", - сказал он.



Ляшко отметил, что многие карантинные ограничения имеют психологический характер.



"Вопрос эпидемиологического смысла знает 10% населения, остальные будут реагировать на определенные психологические вещи. Когда люди будут останавливать, перепроверять документы, обрабатывать колеса, обрабатывать парки, водой поливать дорожки, если там еще будет немножко хлора - это все приводит к пониманию серьезности проблемы", - пояснил санврач.



Также он объяснил, почему в Украине был низкий уровень тестирования на коронавирус.



"По алгоритмам ВОЗ: сначала вы тестируйте больных гриппом, гриппоподобные заболевания, аденовирусы, а после того, если нет положительного результата, передавайте материалы на коронавирусную болезнь в референс-лаборатории. Поэтому, возможно, на том этапе, когда мы ставили грипп, мы не продолжали тестировать на коронавирусную болезнь", - пояснил он.



Потом алгоритмы ВОЗ и Минздрава изменились, а после жесткой коммуникации и внедрение "горячей линии", количество тестов - повысилась, уточнил Ляшко.



"Мы выходим на 3000 тестов в день", - добавил он.

