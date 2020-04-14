На Украине резко подешевел борщевой набор

На Украине в течение последней недели ощутимо упали цены на овощи борщевого набора - картофель, капусту и морковь. "Картошка подешевела на 14% до 7-10 гривен за килограмм", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что главная причина удешевления - это увеличение предложения импортного картофеля, в том числе из Беларуси.



"Цены на морковь тоже упали примерно на 11%. Сейчас килограмм можно купить за 3-4 гривны. Радуют цены и на капусту. Ее продают по 3-4 гривны. Это на 20% дешевле чем в конце прошлой недели", - подчеркивает издание.



Падение цены на капусту связывают с тем, что фермеры спешат распродать запасы прошлогодней до того, как массово появится на рынке молодая капуста.

