Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима и о реадмиссии, соответствующие документы доступны на Национальном правовом интернет-портале республики.



Консультации по проектам проводились с 2014 года. Как отмечали в Еврокомиссии, соглашения могут вступить в силу в июне. В начале апреля их в приоритетном порядке ратифицировала нижняя палата парламента Белоруссии и одобрила верхняя палата. Для завершения внутренних процедур с белорусской стороны документы должен был подписать президент.



Соглашение Белоруссии и ЕС об облегчении выдачи виз предполагает взаимное снижение их стоимости с 60 до 35 евро, при этом срок пребывания вырастет в два раза - до 180 дней в году. Ожидается также, что после вступления документа в силу страны Евросоюза будут выдавать белорусам больше долгосрочных виз.



Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.



До вступления в силу документы должен утвердить Европарламент, после чего Совет ЕС сможет официально завершить их ратификацию. Предполагается, что соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

