В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



"В Москве уже на протяжении трех недель действует регламент, по которому пациенты с легкой формой заболевания могут проходить лечение от коронавируса на дому. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. таких пациентов. За все время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально", - сказала Ракова.

