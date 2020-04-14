Всех больных коронавирусом, кто даст свое согласие, обеспечат лекарством "Плаквенил"

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Кабмин обеспечит препаратом "Плаквенил" всех, кто согласится на лечение коронавируса с помощью этого лекарства.



Об этом он заявил во время брифинга, передает "112 Украина".



Как сообщил Степанов, данное лекарство применяется при лечении коронавируса исключительно после согласия пациента.



"Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также использование этого препарата очень четко прописано относительно предоставления информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Никакого процесса самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может", - подчеркнул Степанов.



Также он отметил, что после внесения препарата в программу "Доступные лекарства" правительство обеспечит лекарством всех, кто будет его использовать для лечения коронавируса.



Ранее Степанов заявил, что препарат "Плаквенил", который помогает при лечении Covid-19, будет введен в перечень лекарственных средств программы "Доступные лекарства".

