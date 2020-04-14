МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил меры по снижению долговой нагрузки для 25 беднейших стран фонда в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.



МВФ выделит субсидии "самым бедным и уязвимым" государствам, "чтобы покрыть их долговые обязательства перед фондом в течение следующих шести месяцев на первом этапе", говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, опубликованном фондом.



Такой шаг, как ожидается, позволит этим странам высвободить финансовые ресурсы на медицинские нужды и другие социальные меры.



В настоящее время Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф, из которого МВФ выделяет средства на поддержку беднейших стран, располагает ресурсами в $500 млн, с учетом недавних пожертвований Великобритании и Японии.



"Китай и Нидерланды также готовятся внести свой важный вклад. Я призываю других доноров помочь нам в пополнении резервов Трастового фонда и поддержать, таким образом, возможности фонда в плане принятия дальнейших мер для ослабления долговой нагрузки беднейших стран на полные два года", - заявила Георгиева.



В списке стран, которые получат помощь от МВФ, - Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская республика (ЦАР), Чад, Коморские острова, Демократическая республика Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Таджикистан, Того и Йемен.

