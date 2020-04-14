ГСЧС: пожар в зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин президенту Украины Владимиру Зеленскому на ежедневном селекторном совещании.

Как сообщает пресс-служба главы государства, доклад по этому вопросу Зеленский получает каждый день, чтобы держать ситуацию под контролем.



"На вопрос президента, когда именно остановится горение в Зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет", - отмечается в сообщении.



Ранее исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов также сообщил, что пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме.



По состоянию на 14 апреля огонь в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.



"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас - в целом в норме", - написал Фирсов.



Также он поблагодарил всех работников, которые боролись с пожаром десять дней.



