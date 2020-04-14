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- Андрей Деркач обвинил экс-поверенного в делах США в присвоении американской помощи Украине
Андрей Деркач обвинил экс-поверенного в делах США в присвоении американской помощи Украине
Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач написал заявление в Офис генерального прокурора по факту мошеннического освоения выделенных США средств материальной помощи Украине, к которому, по его мнению, причастен бывший временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, которого называют куратором антикоррупционных органов на Украине.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 14 апреля.
"Обратился в Офис генерального прокурора с заявлением, в котором изложил факты мошеннического освоения выделенных США средств материальной помощи и содействия этому бывшего временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента", - написал он.
Напомним, Кент в течение трех лет, с 2015 по 2018 год, был заместителем главы миссии в Украине. В январе 2018 года он продолжил заниматься украинскими вопросами в Госдепе уже из Вашингтона на посту заместителя помощника госсекретаря США. Сейчас Кнет занимает должность заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.