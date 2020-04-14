Андрей Деркач обвинил экс-поверенного в делах США в присвоении американской помощи Украине

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач написал заявление в Офис генерального прокурора по факту мошеннического освоения выделенных США средств материальной помощи Украине, к которому, по его мнению, причастен бывший временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, которого называют куратором антикоррупционных органов на Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 14 апреля.



"Обратился в Офис генерального прокурора с заявлением, в котором изложил факты мошеннического освоения выделенных США средств материальной помощи и содействия этому бывшего временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента", - написал он.

























Напомним, Кент в течение трех лет, с 2015 по 2018 год, был заместителем главы миссии в Украине. В январе 2018 года он продолжил заниматься украинскими вопросами в Госдепе уже из Вашингтона на посту заместителя помощника госсекретаря США. Сейчас Кнет занимает должность заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

