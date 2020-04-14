При выходе из карантина всех украинцев проверят на антитела к Covid-19

При выходе из карантина украинцев планируют тестировать на антитела к коронавирусу. Власти планируют запустить в Украине тестирование методом иммуноферментного анализа, чтобы определить, есть ли антитела к коронавирусу в крови человека.



Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко 13 апреля в эфире ICTV. Он уточнил, что речь идет об иммуноферментном анализе.



"Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов – введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител, что подтверждает, переболел человек или нет", – рассказал Ляшко.



Он отметил, что у многих людей коронавирусная болезнь Covid-19 будет протекать бессимптомно. "То есть симптомами, которые позволили легко перенести болезнь, и человек чаще всего не обращает на них внимание. У них сформируется иммунитет, и это будет позволять людям уже спокойно выходить [из карантина]", – сказал Ляшко.

