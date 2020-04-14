50% украинских предприятий хотят смягчения карантинных ограничений

На Украине 50% опрошенных компаний поддерживают ослабление ограничительных мер в стране, 23% считают, что введенные ограничения нужно оставить в полном объеме.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщается на сайте Ассоциации.



"В целом, 50% опрошенных считают введенные меры обоснованными, учитывая ситуацию, еще 36% считают их жесткими, 7% - мягкими и еще 7% считают, что их можно было бы усилить", - говорится в сообщении.



83% предприятий сегодня работают дистанционно, 20% были вынуждены сократить заработную плату, 15% - отправили работников в оплачиваемый отпуск, 4% - сократили штат сотрудников.



При этом каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития в данной ситуации, а еще 8% не почувствовали влияния.



"Мы видим, что бизнес быстро адаптируется к новым реалиям и делает все, чтобы поддержать своих сотрудников. Однако результаты опроса показывают, что в некоторых компаниях уже заканчивается "запас прочности", и длительного карантина они могут просто не выдержать.



Надеемся, что власть услышит и поддержит желание как бизнеса, так и индивидуальных работников восстанавливать работу и вскоре запустит процесс выхода из жесткого карантина", - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.



59% опрошенных компаний готовы уже сейчас восстанавливать работу с учетом всех правил индивидуальной защиты, при этом 41% хотели бы работать дистанционно, даже если это будет предусматривать снижение дохода.



"Топ-3 необходимых решений в текущей ситуации, по мнению бизнесменов, - это улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве, установление четких правил карантина и контроль за их выполнением, снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.



Также бизнес считает уместным компенсацию части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены пойти на карантин; восстановление регулярного движения общественного транспорта; отмена налогообложения депозитов как для физических, так и для юридических лиц; отмену состояния чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.



70% опрошенных компаний получили до 50% потерь от доходов, еще 18% заявляют о 50-75% потерь от доходов. Об увеличении доходов сообщают 10%, еще 2% рассматривают вариант закрытия.



Уточняется, что опрос проводился в период с 31 марта по 7 апреля 2020 года. В нем приняли участие 122 участника - представителя членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

