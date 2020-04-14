Как повысить иммунитет? Советы экспертов «Полезной программы»

Как повысить иммунитет? Советы экспертов «Полезной программы»

Во время пандемии коронавируса необходимость поддерживать защитные силы организма актуальна как никогда: крепкий иммунитет способен уберечь человека от заражения вирусными и бактериальными инфекциями. За иммунитет в большой степени отвечает кишечник, поэтому правильный и сбалансированный рацион питания – залог устойчивости к вирусным и инфекционным заболеваниям. Как укрепить иммунную систему, рассказали эксперты-диетологи «Полезной программы», выходящей на «Интере» со вторника по субботу в 10:00.

«Наша иммунная защита напрямую зависит от содержимого тарелки, – утверждает врач-диетолог Александр Кущ. – Только с пищей поступает все необходимое для иммунной системы, поэтому сейчас не время «сушиться», худеть, готовиться к соревнованиям. Рацион питания во время карантина должен быть полноценным и включать 20% жиров, 50% углеводов и 30% белков».

10 важных советов по питанию для поднятия иммунитета:

1. Потребляйте больше полноценных белков. Они являются строительным веществом для иммуноглобулинов – антител, которые выполняют роль защитных клеток. Если белка недостаточно, работа иммунитета тормозится и бороться с вирусами организму становится сложнее. Чтобы восполнить недостаток белков, включите в рацион мясо, рыбу, молочные продукты, бобовые и яйца.

2. Включайте в рацион растительные и животные жиры. 80% жиров должны поступать в организм за счет растительных масел холодного отжима, содержащих максимальное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Еще 20% это животные жиры в составе сливочного масла и мяса. Холестерин нужен для синтеза сурфактанта главного вещества, которое выстилает альвеолы в легких и не дает им сдуться во время выдоха, что очень важно при дыхании. Но стоит исключить жарку на растительных маслах: это провоцирует неинфекционное воспаление в организме и подтачивает иммунную систему.

3. Ешьте продукты с высокой концентрацией витамина С. Он укрепляет иммунитет и предохраняет его от вирусов и бактерий. Содержится в цитрусовых (апельсины, грейпфруты, лимоны), клюкве, киви, черной смородине, шиповнике, облепихе, яблоках, квашеной капусте, брюссельской и цветной капусте, болгарском перце и в зелени.

4. Принимайте витамин D. В укреплении иммунитета он играет очень важную роль. Когда вы сидите дома на карантине, ваш организм испытывает в нем недостаток. Солнечной активности не хватает для поддержания состояния иммунной системы в должном виде, поэтому его можно принимать дополнительно в виде добавки.

5. Включите в рацион цветные овощи. Речь идет о красных, оранжевых, желтых овощах и зелени. В их составе есть бета-каротин вещество, которое называют предшественником витамина А. Он, в свою очередь, стимулирует выработку клеток, которые борются с микробами. Кроме того, цветные овощи богаты эфирными маслами, которые укрепляют наш иммунитет, заряжают каждую клетку организма и делают их более жизнестойкими.

6. Употребляйте до 30 граммов растительной клетчатки в день. 300-350 г фруктов и 400-500 г овощей существенно помогут работе кишечника. Это очень важно, так как именно в кишечнике формируется до 70% всех иммунных комплексов.

7. Разнообразьте меню продуктами, содержащими селен и цинк. От этих микроэлементов зависят многие иммунные процессы и жизнедеятельность клеток. Селен и цинк содержатся в морепродуктах и орехах. Правда, к орехам следует относиться с осторожностью и не съедать больше горсти в день. Иначе вы рискуете навредить фигуре, так как они очень калорийны.

8. Помните о водном режиме. Вода поддерживает метаболизм, способствует усвоению питательных веществ и выведению токсинов, участвует в терморегуляции организма. В день рекомендуется пить не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела.

9. Добавьте в пищу специи. Одним из важных барьеров для вирусной инфекции являются специи. Запаситесь куркумой и добавляйте ее по чайной ложке во время приготовления риса или гречневой каши. Полезны также гвоздика, тимьян, шалфей, чабрец. Они оказывают прекрасное действие на иммунную систему.

10. Откажитесь от «углеводных бомб» пищи с высоким содержанием простых сахаров и жира. Иммунитету может навредить жирная, тяжелая и калорийная еда, то есть рафинированные, копченые, маринованные продукты. Также стоит исключить из рациона сладости и выпечку, так как лишние калории и сахар подавляют иммунную систему.

Еще один эксперт «Полезной программы», кандидат медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Катерина Кондратюк подчеркивает, что переедание ослабляет иммунную систему: «На переваривание большого количества пищи требуется слишком много энергии, а этот ресурс может в любой момент понадобиться организму для защиты от вирусов. Есть лучше понемногу, с промежутками не менее 4 часов между приемами пищи. Ужинать – не позднее чем за 3 часа до сна. А если вы чувствуете недомогание и отсутствие аппетита, лучше пропустите какой-то прием пищи. В этом случае выделяется гормон голода грелин, который повышает иммунитет и снижает уровень воспаления».

По мнению диетолога, главными иммунноукрепляющими продуктами являются имбирь, куркума, чеснок, петрушка, брокколи и цветная капуста: «Эта группа – пребиотическая, она имеет не только эффективный витаминный состав, а еще и пищевые волокна, которые нужны для питания микрофлоры. Наш кишечник – это настоящая фабрика иммунных комплексов и противовоспалительных пептидов! Тут формируется 70% нашей иммунной защиты. И главное – это наличие усваиваемых волокон. Если наша пища будет ими богата, мы будем хорошо защищены от вируса».

Много интересной и полезной информации о продуктах питания и советы экспертов, как выбрать качественные товары, – в ток-шоу «Полезная программа». Смотрите со вторника по субботу в 10:00 на «Интере».