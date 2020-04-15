Студия Lionsgate организует бесплатные кинопоказы

Киностудия Lionsgate в апреле и мае организует бесплатные показы четырех своих фильмов на YouTube. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Компания решила организовать акцию «Lionsgate Live! Ночь в кино», чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми столкнулись работники киноиндустрии из-за пандемии коронавируса. Зрителям предлагают поддержать индустрию, переведя деньги в благотворительный фонд пионеров кинематографии Уилла Роджерса.



Ведущей кинопоказов станет Джейми Ли Кертис, сами фильмы можно будет посмотреть на YouTube Lionsgate и Fandango's Movieclips.



График показов:



«Голодные игры» — 17 апреля;



«Грязные танцы» — 24 апреля;



«Ла-Ла Ленд» — 1 мая;



«Джон Уик» — 8 мая.







