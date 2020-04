Кто побеждает — США или Китай?

В современном мире, где геополитическое влияние все больше связано с прогрессом в сфере технологий, США уже давно опережают своих соперников. Американские компании делают самые быстрые в мире компьютеры, самые смертоносные истребители и самых способных роботов.

Но развивающаяся экономика Китая, ныне занимающая второе место в мире, а также огромные государственные инвестиции в технологии как никогда стремительно лишают США этих преимуществ.



Из-за этих успехов Китая президент Трамп начал тотальную торговую и экономическую войну с Пекином, которая включает пошлины, меры экспортного контроля, а также репрессии против китайских ученых, которые якобы крадут секреты у американских компаний.



Непонятно, как и в какой степени экономический ущерб от коронавируса изменит это соперничество, но одно можно сказать с полной уверенностью: болезнь не очень-то ослабила существующую напряженность. Администрация Трампа думает о новых ограничительных мерах, чтобы помешать Китаю делать самые современные полупроводники, о чем рассказывают информированные источники. Руководитель китайского телекоммуникационного гиганта «Хуавэй» предупредил в прошлом месяце о том, что Пекин введет собственные ограничения, если США решатся осуществить этот план.



Самое заметное технологическое сражение ведется из-за 5G, как называют сверхбыстрые сети сотовой связи, которые могут стать фундаментом технологий завтрашнего дня. Правительство США пошло на экстраординарные меры, чтобы расстроить планы «Хуавэй», которая является лидером в сфере сотовых технологий, и в которой Вашингтон видит угрозу кибербезопасности.



Эта баталия переходит и на другие технологии, которые, как и 5G, сегодня не меняют коренным образом нашу жизнь, но в недалеком будущем могут преобразить наш образ жизни, нашу работу и наши способы ведения войн. Искусственный интеллект очень часто нахваливают, называя краеугольным камнем новой промышленной революции, имеющим такие практические сферы применения как дополненная реальность и дистанционная хирургия. Квантовые компьютеры способны помочь в создании новых препаратов и расшифровать закодированные данные, которые прежде считались не поддающимися расшифровке. Беспилотные автомобили могут коренным образом изменить наши транспортные системы, инфраструктуру и способы передвижения людей. Усовершенствованные компьютерные чипы уже действуют как цифровой мозг, способный все организовать.



Как же проходят технологические сражения между США и Китаем в некоторых важнейших инновационных областях?



5G



Генеральный прокурор Уильям Барр (William Barr) в феврале ясно дал понять, где находятся США в области 5G, когда сказал, что Вашингтону и его союзникам следует проявить финансовый интерес к конкурентам компании «Хуавэй» «Нокиа» и «Эриксон». Обе эти компании базируются в Европе.



Позже Белый дом отказался от идеи покупки этих компаний, однако заявление Барра ясно указывает на то, что в Америке нет компании, способной бросить вызов «Хуавэй», которая является крупнейшим в мире производителем оборудования связи, такого как радиоаппаратура, размещаемая на сотовых вышках.



После ряда неудач остатки прежних американских лидеров «Лусент» (Lucent) и «Моторола» (Motorolа) были приобретены финской «Нокиа» и шведской «Эриксон». Те, в свою очередь, в ходе соперничества с «Хуавэй» были вынуждены пойти на увольнения и пережили периоды убыточности. А китайский гигант, между тем, захватил почти всю совокупную долю рынка этих своих европейских конкурентов за счет создания самой передовой продукции и низких цен.



В США есть несколько серьезных игроков в области 5G. «Сиско Системс» (Cisco Systems) является крупнейшим изготовителем скрытых роутеров и переключателей для подключения сотового оборудования. «Куалкомм» (Qualcomm) и «Интердиджитал» (InterDigital) являются ведущими компаниями интеллектуальной собственности, которые зарабатывают на патентах в области технологий сотовой связи.



Но это довольно небольшие рынки, и «Хуавэй» присутствует на обоих. Кроме того, более 60% ее капиталовложений в сферу 5G могут пойти на создание сотового оборудования, такого как радиостанции, поскольку на этом рынке «Хуавэй» лидирует. «Все деньги в радио», — говорит Димитрис Мавракис (Dimitris Mavrakis), возглавляющий исследования 5G в консалтинговой фирме «Эй-Би-Ай Рисерч» (ABI Research).



У «Хуавэй» передовое в технологическом плане оборудование, и она может производить его очень быстро. Это помогло Китаю стремительно выйти на рынок 5G, и превратить значительную часть страны в лабораторию новых технологий, строящихся на 5G, например, беспилотных автомобилей. Между тем, ограничения по диапазону радиоволн замедлили строительство американских сетей 5G.



Тем не менее, объявлять Китай победителем в гонке 5G было бы преждевременно, особенно с учетом того, что у Вашингтона есть и другие средства, позволяющие ослабить превосходство «Хуавэй» в области производства сотового оборудования и смартфонов, где эта компания также является мировым лидером.



«Федеральные ведомства в Вашингтоне в настоящее время обсуждают вопрос о том, как ужесточить санкции против „Хуавэй", и надо ли это делать, — говорит пекинский аналитик Дань Ван (Dan Wang) из исследовательской фирмы „Гавекал Драгономикс" (Gavekal Dragonomics). — Если они пойдут на такой шаг, это существенно навредит деятельности „Хуавэй", и ей будет намного сложнее заниматься производством смартфонов и оборудования 5G».



Итак, преимущество в этой области у Китая.



Искусственный интеллект



Три года назад Пекин объявил о своем намерении к 2030 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Этот план предусматривает создание отечественной отрасли стоимостью около 150 миллиардов долларов.



Китайские технологические гиганты, такие как «Алибаба» и «Байду», вложили миллиарды долларов в исследования искусственного интеллекта, а также открыли свои лаборатории в Китае и Кремниевой долине, пользуясь ее открытостью. Благодаря этому они стали мощными локомотивами и обошли своих конкурентов во многих областях, в том числе, в создании алгоритмов электронной торговли и в распознавании лиц. Огромное население Китая, инфраструктура слежения и не очень уважительное отношение к неприкосновенности частной жизни — все это позволяет собирать колоссальные массивы данных, что, в свою очередь, помогает создавать все более умный искусственный интеллект.



Но хотя Китай вкладывает большие средства в исследования искусственного интеллекта и опережает конкурентов в некоторых его областях, таких как распознавание лиц, он не является повсеместным лидером. И если вести речь об общем искусственном интеллекте, как называют искусственный интеллект с более обширными мыслительными способностями, похожими на человеческие, то здесь крупные американские компании, такие как «Майкрософт», «Гугл» и так далее, явно идут впереди, говорит аналитик из консалтинговой фирмы по политическим рискам «Юрейжиа Груп» (Eurasia Group) Пол Триоло (Paul Triolo). Американские технологические гиганты имеют в своем распоряжении огромные деньги, которые они могут тратить на искусственный интеллект, и они расходуют эти средства на рекомендательные сервисы, адресную рекламу, автоматическое фильтрование неприличных и запрещенных изображений и видео, а также на другие вещи. Кто-то также продает услуги искусственного интеллекта, что позволяет компаниям, правительствам и полиции использовать мощь их алгоритмов.



В США работают лучшие в мире ученые и специалисты из области искусственного интеллекта, потому что там в полной мере используются возможности ведущих университетов, богатых IT-компаний и готовность принимать людей и идеи со всей планеты. В этом у Америки есть и будет устойчивое преимущество, по крайней мере, на среднесрочную перспективу. По словам Триоло, для сохранения этих преимуществ крайне важно поддерживать научные и коммерческие обмены с канадскими, европейскими, израильскими и даже с китайскими специалистами.



«В определенном смысле отрасль искусственного интеллекта пока находится на этапе своего становления, и в ее развитие и укрепление свой вклад вносят очень многие, — говорит он. — Наверное, это важнее, чем объемы финансирования, определяющие успех американских компаний в применении искусственного интеллекта в новых и важных секторах, таких как здравоохранение и беспилотные автомобили».



Преимущество в этой области у США, но Китай отстает несущественно.



Квантовые компьютеры



В отличие от сегодняшних компьютеров, где для кодирования данных используются потоки нулей и единиц, в квантовых компьютерах применяются странные штуки размером с атом, которые позволяют частицам существовать более чем в двух состояниях. Такая дополнительная сложность позволяет обрабатывать гораздо больше информации с более высокой скоростью, которая может существенно превысить скорость суперкомпьютеров.



Чтобы освоить эти возможности, понадобится лет десять, а то и больше. У сегодняшних квантовых компьютеров относительно небольшое количество квантовых бит, или кубит, при помощи которых производятся вычисления. Будет непросто дойти до такого уровня, на котором количество кубит станет достаточным для более быстрого производства сложных вычислений.



Поскольку квантовые компьютеры со временем могут стать достаточно мощными, чтобы свести на нет современные методы кодировки и проводить сложное моделирование с целью открытия новых лекарств, эта область привлекает большой поток инвестиций из частного и государственного сектора.



Соединенные Штаты являются неоспоримым лидером в создании квантовых компьютеров. В прошлом году компания «Гугл» заявила о том, что ее машина на 54 кубита, показывающая отличные результаты в измерении вероятностей бессистемно выданных чисел, достигла «квантового превосходства», проведя вычисления, которые невозможно (практически невозможно) сделать на классическом компьютере. Этот результат оспорила другая американская компания «Бизнес Машинс» (Business Machines), у которой есть квантовый компьютер, составляющий конкуренцию компьютеру «Гугл». Она заявила, что такие вычисления можно сделать в разумные сроки на суперкомпьютере. Китайские ученые тоже создают квантовые компьютеры, однако аналитики говорят, что они на годы отстают от американцев.



Но квантовая технология не ограничивается компьютерами. Она использует квантовые свойства для обеспечения быстрой и защищенной связи. И вот здесь-то у Китая могут быть преимущества. Ученые этой страны под руководством Пан Цзяньвэя (Pan Jian-Wei), которого называют в Китае «отцом кванта», раздвигают горизонты квантовой коммуникации, датчиков и РЛС. А все эти области имеют и военное применение. В 2016 году Китай запустил спутник «Мо-цзы», который при помощи пучков фотонов в квантовом состоянии передает на землю информацию, надежно защищенную от перехвата. Кроме того, на востоке Китая создается огромная лаборатория для исследований квантовой информации, и этот проект обойдется стране в 10 миллиардов долларов.



Так что в этой сфере счет примерно равный. США идут впереди в области квантовых вычислений, а Китай в вопросах квантовой связи и шифрования. Предсказать будущее трудно, потому что до тех достижений, которые будут определять эту отрасль, еще несколько десятков лет, говорит исследователь Эльза Каниа (Elsa Kania), работающая в вашингтонском аналитическом Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security).



«Пока мы находимся на начальном этапе гонки, которую правильнее было бы назвать марафоном», — отмечает она.



Итак, у США преимущества в квантовых вычислениях, а у Китая в квантовой связи.



Полупроводники



Китай за несколько десятилетий потратил десятки миллиардов долларов в попытке обеспечить себе лидерство в области полупроводников, которые являются важнейшей составляющей в гонке за создание быстрых компьютеров, смартфонов и передовых систем вооружений. Статистика американской Ассоциации полупроводниковой промышленности свидетельствует о том, что объемы американского экспорта микросхем в Китай остаются неизменными на протяжении нескольких лет, и что китайские компании так и не смогли завоевать большую долю рынка, причем даже у себя в стране. Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, по состоянию на 2018 год 47,5% проданных в Китае чипов были из Америки.



Соседи Китая завоевали прочные позиции в глобальной сети поставок полупроводников. Так, южнокорейский «Самсунг» стал ведущим поставщиком смартфонов и микросхем, а «Тайвань Семикондактор Мэньюфэкчеринг» (Taiwan Semiconductor Manufacturing) стала самым крупным в мире подрядным изготовителем чипов.



Такую модель Китаю не воспроизвести никогда. Ведущий китайский производитель микросхем «Семикондактор Мэньюфэкчеринг Интернешнл» (Semiconductor Manufacturing International) не в состоянии производить передовые микросхемы с использованием самых маленьких полупроводников. Согласно некоторым оценкам, Китай по технологиям производства чипов на 5-7 лет отстает от США и Тайваня. Но чтобы догнать их, ему наверняка понадобится больше времени, потому что производство современных чипов не стоит на месте. К тому времени, когда Китай научится делать чипы, способные создать конкуренцию лучшим сегодняшним образцам, его соперники в этой отрасли наверняка совершат очередной большой скачок вперед.



При этом Китай удивил Соединенные Штаты, заменив американские микросхемы во многих электронных устройствах своих компаний на чипы отечественного производства и те, что изготовлены не американскими производителями. В новейших телешетах (гаджет, сочетающий в себе функции смартфона и планшета) «Хуавэй», производство которых начато в прошлом году, вообще нет американских чипов, о чем сообщает инвестиционный банк «Ю-Би-Эс» (UBS), по заказу которого были закуплены и разобраны с целью изучения эти устройства.



На ближайшую перспективу китайская стратегия в сфере полупроводников состоит в уменьшении зависимости от США, а это означает поиск других, но не китайских поставщиков. Однако, как считают многие отраслевые обозреватели, в долгосрочной перспективе огромные китайские инвестиции в производство микросхем все-таки принесут свои дивиденды.



«Если ты тратишь миллиарды долларов на протяжении десятков лет, то со временем все равно добьешься результата», — говорит старший вице-президент вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) Джим Льюис (Jim Lewis).



Преимущество за США.



Беспилотные автомобили



Компании из Кремниевой долины, такие как «Уэймо» (Waymo) и «Круз» (Cruise), сделали стартовый рывок в испытаниях беспилотных автомобилей, благодаря чему американские фирмы стали лидерами в сенсорной технике типа камер и радаров, которые нужны для обнаружения препятствий на дорогах. А превосходство США в производстве полупроводников обеспечивает американским компаниям преимущество в изготовлении чипов, которые по сути дела станут мозгом таких машин.



Как сообщила в прошлом году международная консалтинговая компания «Маккинси энд Ко», китайские фирмы на 2-3 года отстают от зарубежных конкурентов в производстве важных деталей для самоуправляемых автомобилей.



Но в перспективе Китай вполне может вырваться вперед. Там уже самый крупный в мире автомобильный рынок, а существующие в стране нормы и правила, ограничивающие доступ к картам по соображениям национальной безопасности, а также предусматривающие партнерство иностранных и местных компаний, помогут ведущим китайским компаниям завоевать внутренний рынок. Это могут сделать такие лидеры как «Байду», «Диди Чусин Текнолоджи» и Pony.ai. «Американским компаниям будет трудно с ними конкурировать», — говорит Николай Херскинд (Nikolaj Herskind) из скандинавской консалтинговой фирмы «Кварц» (Qvartz).



Огромное население Китая даст китайским компаниям колоссальное количество данных для совершенствования технологий беспилотного вождения. На пользу и то, что китайцы с большим желанием будут пользоваться самоуправляемыми машинами. В ходе проведенного в 2020 году опроса 48% американских респондентов выразили мнение, что беспилотные автомобили небезопасны. Среди китайцев такой точки зрения придерживается лишь 35% опрошенных.



Лидерство Китая в инфраструктуре 5G означает, что автомобилестроительные компании могут в реальных условиях проверять беспроводные технологии, которые передают автомобилям данные о дорогах и трафике, и даже дистанционно управляют машинами в определенных ситуациях.



Однако директор Центра перспективных транспортных решений (Future of Mobility Solution Center) из сети компаний «Делойт» Андрей Бердичевский (Andrey Berdichevskiy) заявляет, что поскольку власти строго контролируют испытания и технологии беспилотных автомобилей, скорее всего, гонка технологий беспилотного вождения будет проходить раздельно. Это похоже на то, как США и Китай разрабатывают свои собственные экосистемы для другого аппаратного и программного обеспечения.



«Я полагаю, что американские и китайские игроки сначала добьются успеха на своих внутренних рынках, однако из-за существующих норм и потребительских представлений им будет трудно преуспеть на территории друг друга без местного партнера», — говорит Бердичевский.



Пока преимущество у США.