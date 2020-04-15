Глава таможни Нефедов выбил себе и замам премии в 600% от размера оклада

Руководитель украинской таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям космические надбавки в размере 600% оклада. Значительное увеличение объемов оплаты труда чиновник мотивировал "интенсивностью" своей деятельности и "выполнением особо важной работы".



Копиями соответствующих документов поделилось Министерство финансов в ответ на запрос "Украинских новостей".



Журналисты выяснили, что Нефедов 16 января обратился в Минфин с письмом, в котором он попросил согласовать премии по 300% оклада за "интенсивность труда" и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы" себе и своим заместителям, Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику, "задним числом" (с 1 января). При этом, Нефедов ссылался на Положение о применении стимулирующих выплат государственным служащим.



Минфин согласовал эти начисления, уточнив, что выплаты должны осуществляться за счет "экономии фонда оплаты труда" сотрудников Государственной таможенной службы Украины. При этом, судя по письму Минфина, согласование проходило с трудом и довольно длительное время. Так, на кодировке документа значится дата отправки согласования в Гостаможслужбу - 27 февраля 2020 года.



Таким образом Министерство финансов одобрило надбавки за три дня с конца февраля по 1 марта - уже весной решение о премиях было приостановлено. В документах ведомства нет информации о том, начислялись ли надбавки Нефедову и его замам с 1 января по 27 февраля, либо они были пересчитаны задним числом в период после выхода согласования из министерства.

