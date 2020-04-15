Люди с сезонной аллергией имеют больше шансов заразиться коронавирусом

Люди, которые страдают сезонной аллергией, более склонны к заражению коронавирусом. Также у них могут развиваться серьезные осложнения болезни.



Об этом со ссылкой на врача-иммунолога, аллерголога Олега Назара пишет "Обозреватель".



"У лиц, которые имеют сезонную аллергию, когда поражается слизистая оболочка, больше шансов заболеть и больше шансов, что разовьются тяжелые осложнения. Поскольку воспалительный процесс уже есть, а дополнительно вирусная инфекция усложняет ситуацию", – сказал Олег Назар.



По его словам, осложнения у людей, страдающих аллергией, может вызвать любая сопутствующая вирусная инфекция - и коронавирус, и грипп, и герпес, и ОРВИ.

