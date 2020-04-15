Вятровича вызывают на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований вызвало на допрос нардепа из Европейской солидарности, экс-главу Института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом в среду, 15 апреля, заявил сам Вятрович на своей странице в Facebook.



"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?", - написал Вятрович.



Он отметил, что вызов подписал следователь Александр Амелин, на которого он подал в суд за "игнорирование государственной измены Ермаком и Кучмой".

