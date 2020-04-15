В Дании младшим школьникам позволили вернуться к учебе

В Дании некоторым школьникам позволили возобновить посещение школ в рамках ослабления мер борьбы с коронавирусом, сообщает в среду агентство Associated Press.



Речь идет о школьниках до 5-го класса, также в детские сады смогут вернуться дошкольники. Все дети старше 5-го класса, то есть старше 11-12 лет, продолжат учиться дистанционно.



Остальные ограничительные меры в стране остаются в силе: нельзя собираться более 10 человек, закрыты парикмахерские, стоматологические клиники и другие организации, где люди не могут избежать близкого контакта. Рестораны и кафе работают только навынос, в продуктовых магазинах покупателей просят соблюдать дистанцию.



Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские предприятия и компании, вероятно, смогут возобновить работу раньше, чем это предполагалось. Она заявила, что данные указывают на стабилизацию ситуации, но отметила, что возвращение к привычной жизни не должно произойти слишком быстро.



В Дании за время эпидемии коронавируса COVID-19 выявили у 6,5 тыс. человек, 299 человек скончались.

