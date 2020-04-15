В Киеве за сутки выявили более 60 новых случаев коронавируса

В Киеве за прошлые сутки коронавирус подтвердили у 61 человека. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.



По его словам, общее количество зараженных в Киеве достигло 612 человек. Среди инфицированных 26 женщин, 29 мужчин и 6 детей.



"За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще в 61 киевлянина. Один случай - летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.