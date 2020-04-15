Минздрав: нужно менять Конституцию для борьбы с эпидемиями

В Украине нужно менять Конституцию для борьбы с эпидемиями, считает главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом он сообщил в интервью НВ.



"На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопросы киберугрозы и биоугрозы – две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет", – пояснил он.



Ляшко говорит, что он, как главсанврач, "запретил бы и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", включая все церкви: "Даже если рушатся вековые традиции, в это конкретное время это нужно сделать".



По словам замглавы МОЗ, блокпосты, мытье дорог/транспорта/подъездов и прочие меры (хотя COVID-19 – заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и через слизистые) рассчитаны на психологию: те, кто не понимает смысла карантина и скептически относится к рекомендациям, видят это все и решают пересидеть "опасность" дома.

