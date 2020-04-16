52% украинцев - за экономическую интеграцию Украины с ЕС

52% украинцев поддерживают экономическую интеграцию Украины с ЕС, свидетельствуют данные опроса "Международного республиканского института" относительно настроений жителей городов-областных центров по ряду показателей, сообщил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.



"Мы видим, что произошло небольшое падение поддержки вступления в ЕС (в 2019 году 55% украинцев высказались за экономическую интеграцию Украины с ЕС - ИФ), несмотря на то, что все-таки состоялся рост поддержки вступления в НАТО", - сказал Мысив в ходе онлайн-презентации "Шестой всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (МРИ)" в среду.



В тоже время 49% украинцев высказались в поддержку вступления Украины в НАТО, в 2019 году вступление Украины в Альянс поддержали 47% опрошенных.



Кроме того, 38% респондентов отметили, что думали над идеей трудовой эмиграции за границу (в 2019 году 35% ответили таким образом), в том числе наибольший запрос на эмиграцию наблюдается среди людей возрастом 18-29 лет.



Опрос проводился в период с 25 января по 17 февраля и исследовал настроения жителей обласных центров относительно: оценки качества обслуживания и услуг, оценки уровня возможностей в городе, взаимодействия с учреждениями местного самоуправления, оценки деятельности государственных и негосударственных институций, сферы муниципального развития, электоральных симпатий и мотивов электорального выбора, миграционных настроений жителей городов, идентичности городов.



Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института проводится шестой год подряд в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19,2 тыс респондентов.



Опрос был профинансирован Агентством США по международному развитию (USAID). Предыдущие исследования были проведены при поддержке правительства Канады и Национальным фондом в поддержку демократии (NED).

