Власти Киева утвердили список КПП на въезде в город

С 16 апреля на въездах и выездах из Киева будут работать восемь контрольно-пропускных пунктов. На каждом из них должно работать не менее пяти человек, которые будут не только измерять температуру, но и в случае необходимости проводить досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов, а также блокировать движение.



Об этом стало известно из протоколов №20 и №21 заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 13 апреля 2020 года.



В частности, утвержден следующий план размещения КПП на въездах и выездах из Киева:



СП №501 Богатырская, ул. Богатырская, 32-Е рядом с помещением стационарного поста;

СП №502 Быковня, просп. Броварской напротив здания стационарного поста;

СП №503 Красный Хутор, ул. Бориспольское шоссе до остановки общественного транспорта перед пл. Харьковская;

СП №505 Бензоколонка, просп. Академика Глушкова напротив здания стационарного поста;

СП №506 Сосновый бор, шоссе Житомирское напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом;

СП №507 Гостомель, ул. Гостомельское шоссе, 1/1-Б в здании стационарного поста;

СП № 508 Пирогово, Днепровское шоссе напротив здания стационарного поста;

СП № 509 ДВС, ул. Вушгородская, 83-а;





"С 00:00 часов 16 апреля 2020 года до отдельного распоряжения на въездах и выездах из города Киева на образованных КПП определить личный состав каждого КПП не менее пяти человек", – говорится в распоряжении №20.Отмечается, что планируется привлечь к их составу представителей: ГУ Госпродпотребслужбы, ГУ Киевский городской лабораторный центр Минздрава; ГУ Лабораторный центр на железнодорожном транспорте Министерства здравоохранения; коммунальных некоммерческих предприятий здравоохранения Киева; ГУ Нацполиции в Киеве; Управление патрульной полиции в Киеве; частей Нацгвардии, дислокация которых определена в Киеве; ГУ ГСЧС в Киеве, структурных подразделений КГГА и РГА; Муниципальной стражи; КП Муниципальная охрана; других учреждений и организаций (в случае необходимости).Все КПП должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, местами для отдыха, средствами для проведения дезинфекции, дистанционного измерения температуры и другими материальными средствами, необходимыми для надлежащей работы.В распоряжении говорится, что личный состав КПП может при необходимости проводить досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов, а также блокирование движения транспортных средств согласно постановлению Кабмина от 11 марта 2020 года №211. На КПП будет проводиться дистанционное измерение температуры у водителей и пассажиров служебных транспортных средств с помощью бесконтактных термометров.В случае выявления людей с температурой выше 37,5 °С, а также с симптомами ОРВИ, персоналом КПП вызывается мобильная бригада для забора материала для лабораторного обследования на наличие коронавирусной болезни СОVID-19. У лица с подозрением на СОVID-19 уточняются контактные данные, которые в дальнейшем передаются в полицию для контроля соблюдения мер самоизоляции.Для граждан с температурой тела выше 38 °С, кашлем, одышкой, усталостью сотрудники КПП обязаны срочно вызвать бригаду скорой помощи для госпитализации. Граждане, для которых уже закончился период обсервации, должны предъявлять на КПП соответствующую справку.