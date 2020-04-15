Гренландия первой в мире победила коронавирус

В Гренландии правительство заявило о победе над коронавирусом.



Об этом сообщает High North News.



Как сообщается, с 4 апреля в Гренландии не было обнаружено новых случаев заражения. Все 11 человек, которые ранее заболели Covid-19, были признаны здоровыми.



Более 900 человек прошли тестирование на Covid-19 в Гренландии с тех пор, как 16 марта был обнаружен первый случай заражения.



Премьер-министр Ким Кильсен объявил о планах постепенно открыть столицу Гренландии Нуук при условии, что новые случаи заражения не появятся.



На данный момент, это первая страна, которая смогла побороть коронавирус без летальных исходов.

