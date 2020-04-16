Кабмин будет регулировать цены на соцтовары

Правительство намерено вернуться к регулированию цен для 10 социальных товаров. Об этом после заседания Кабмина на онлайн-брифинге в среду, 15 апреля, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.



"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров... Это основные товары для каждого человека - мука, сахар, макаронные изделия, молоко, хлеб, мясо птицы, яйца, гречка, сливочное масло", - сказал Петрашко.



Он отметил, что это позволит удержать ценовую стабильность для социально важных групп товаров.

