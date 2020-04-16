На обсервации в Украине находятся 417 человек - МОЗ

На сегодня, на обсервации в Украине находятся 417 граждан, которые вернулись из-за границы. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"Обсервации, как противоэпидемиологическое мероприятие, у нас впервые применено в Украине в таком объеме. По состоянию на 19:00 14 апреля, функционировало 34 объекта обсервации на территории Украины. В этих заведениях находилось 417 человек", - сказал Степанов.



По его словам, все это находится на контроле, организация этих мероприятий обсервации в органах местной власти возложена на областные государственные администрации в коммуникации со службами Нацполиции и тому подобное.

