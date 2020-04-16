Синоптики прогнозируют потепление в Украине с завтрашнего дня

В ближайшие сутки теплый воздух с запада Европы распространится в большинство областей Украины, сообщил Укргидрометцентр. Без осадков, лишь на северо-востоке местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла, в западных областях до +21°, на крайнем востоке страны +9-14°. В Киеве в четверг без осадков, порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 апреля самая высокая температура днем была +26,8 в 1972г., самая низкая ночью -3,9 в 1898г.



В пятницу в Украине без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части страны порывы 15-18 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных областях, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 14-19° тепла, на юге и Закарпатье до 23°, в северной части 9-14°.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

