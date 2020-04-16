МОЗ: без карантина больных было бы вчетверо больше

Без введения карантина количество заразившихся коронавирусом в Украине могло бы быть вчетверо выше, чем сейчас, считает главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет НВ.



"Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тысяч коронавирусных больных", - сказал Ляшко.



По его словам, динамика заболеваемости в Украине более медленная, чем в странах Евросоюза, что расценивается как эффект от превентивных мер.



"Например, от 100 до 1 тысячи мы прошли за 9 дней. Италия - за 5 дней", - подчеркнул замминистра, и добавил, что в нормальной ситуации до конца апреля количество заболевших дойдет до 10 тысяч.



При этом в случае массовых нарушений карантинных мер может быть огромный всплеск заболеваемости.



Согласно моделированию Минздрава, при инфицировании 25% населения страны на пике распространения инфекции в один день будет около 64 тысяч заболевших.



"И вот, представьте себе, наступает этот день. 64 тыс. человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек", - отметил Ляшко.



Он подчеркнул, что решение о смягчении ограничений будет приниматься в зависимости от динамики заболеваемости после Пасхи.

