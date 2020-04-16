За время карантина количество безработных украинцев выросло в 10 раз

Количество зарегистрированных безработных в Украине выросло почти в 10 раз по сравнению с периодом до карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 15 апреля.



"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в десять раз по сравнению с тем количеством, которое было перед введением карантина, в дни перед введением карантина", - сказал Шмыгаль.



Кабмин уже дорабатывает программу помощи утратившим работу предпринимателям, добавл премьер.



Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что порядок по финансированию временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.



Отметим, что прежде в Минсоцполитики заявили, что ФОПам, которые вынужденно приостановили свой бизнес из-за карантина, будут выплачивать пособие на детей.

