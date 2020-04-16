ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму украинской разведгруппы

В Крыму пресечена деятельность украинской разведывательно-диверсионной группы, в которую входила российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ.



"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан", - сказал собеседник агентства.



По его словам, выявленные разведывательные операции "были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсоне, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем".



"Российской контрразведкой пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы", - заявили в спецслужбе.



Как отметил собеседник агентства, в отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.



"Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу", - сказали в ФСБ.



В ЦОС отметили, что информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных была получена в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является гражданин России, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

