Суд отказал Черновол в отводе судьи Вовка

Экс-нардепу Татьяне Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве, отказано в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка. На заседании суда, где рассматривался этот вопрос, решение об отказе приняла судья Олеся Батрин, которая не усмотрела конфликта интересов. Об этом пишет "Судебный репортер". Таким образом, в четверг, 16 апреля, в 9:30 судья Вовк будет избирать меру пресечения для Татьяны Черновол.

Напомним, Татьяну Черновол подозревают в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб во время штурма здания участниками Майдана, который возглавила эЧерновол.



Также сообщалось, что в ГБР опровергли версию Черновол, что поджигая офис Партии Регионов она "отвлекала от убийств на Майдане".



В свою очередь Госбюро расследований настаивает на круглосуточном домашем аресте Черновол.



