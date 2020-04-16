Брэд Питт сделал ремонт в доме своей визажистки

Голливудская звезда Брэд Питт стал участником нового шоу и отремонтировал дом своей визажистки. Трейлер к программе появился на официальном YouTube-канале ET Canada.



Актер поучаствовал в шоу Celebrity IOU. В его рамках артист устроил сюрприз своей коллеге и подруге визажистке Джейн Блэк. Питт переделал старый гараж женщины в роскошную гостиную комнату.



Питт отметил, что работал вместе с Блэк в 40 фильмах. После окончания ремонта актер был крайне растроган и отметил, что он станет "парнем, который будет плакать по телевидению".



Увидев ремонт, Блэк призналась, что изумлена и назвала Питта очень щедрым человеком.





