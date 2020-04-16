Генетики нашли способ предотвращать тяжелые пищевые отравления

Листериоз - одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Ее возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. И российские ученые узнали, как возбудитель листериоза проникает в клетки человека и животных, передает ТАСС.



Комментирует один из авторов работы, старший научный сотрудник МФТИ Дмитрий Игнатов: "Мы раскрыли взаимодействие двух информационных РНК, которое способствует проникновению бактерии в клетки. Если заблокировать этот механизм, бактерия перестает заражать клетки. Кроме того, мы показали, что две информационные РНК в принципе могут взаимодействовать друг с другом. Такой механизм может быть более распространен, чем полагалось ранее".



Listeria monocytogenes способны приспосабливаться к внешним изменениям, меняя активность своих генов за счет молекул РНК. Так, у Listeria monocytogenes есть РНК-молекулы prfA. Они не дают вырабатывать белки, необходимые для инфицирования, если температура окружающей среды меньше 37 градусов Цельсия.



Исследования показали: помимо prfA, есть и другие элементы, важные для инфицирования. Внимание ученых привлекли молекулы hly и prsA2. Первая отвечает за сборку листериолизина - белка, благодаря которому микроб попадает внутрь клеток человека и других млекопитающих, а вторая оказалась связана с синтезом вспомогательных ферментов, которые помогают листериолизину принять правильную форму. Блокировка hly приводила к тому, что почти все молекулы prsA2 разрушались. И этим можно воспользоваться, говорят ученые.

