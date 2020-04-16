Любители марихуаны более беззащитны перед коронавирусом

Любители марихуаны более беззащитны перед коронавирусом

Люди, курящие марихуану, даже время от времени, имеют повышенный риск развития осложнений вследствие заражения новым коронавирусом, пишет The Daily Mail. Речь идет о пневмонии и отказе легких.

Марихуана вызывает воспаление в легких, что лишает тело возможности адекватно бороться с вирусом. Уровень возникающего воспаления эксперты из Американской пульмонологической ассоциации сравнивают с бронхитом и влиянием сигарет. А при регулярном употреблении марихуаны происходят повреждения легких, сопоставимые с обструктивной болезнью легких (ХОБЛом). А ХОБЛ сам по себе, показала статистика, значительно уменьшает шансы без проблем пережить коронавирус.

К тому же, если человек регулярно курит марихуану, врачам сложнее диагностировать у него коронавирусную инфекцию. Дело в том, что сухой кашель - один из основных симптомов инфекции - характерен и для лиц, употребляющих марихуану.