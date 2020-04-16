Любители марихуаны более беззащитны перед коронавирусом

Люди, курящие марихуану, даже время от времени, имеют повышенный риск развития осложнений вследствие заражения новым коронавирусом, пишет The Daily Mail. Речь идет о пневмонии и отказе легких.



Марихуана вызывает воспаление в легких, что лишает тело возможности адекватно бороться с вирусом. Уровень возникающего воспаления эксперты из Американской пульмонологической ассоциации сравнивают с бронхитом и влиянием сигарет. А при регулярном употреблении марихуаны происходят повреждения легких, сопоставимые с обструктивной болезнью легких (ХОБЛом). А ХОБЛ сам по себе, показала статистика, значительно уменьшает шансы без проблем пережить коронавирус.



К тому же, если человек регулярно курит марихуану, врачам сложнее диагностировать у него коронавирусную инфекцию. Дело в том, что сухой кашель - один из основных симптомов инфекции - характерен и для лиц, употребляющих марихуану.

