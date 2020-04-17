Космонавты займутся получением пробиотиков в космосе

На борту Международной космической станции (МКС) были получены пробиотики, способные усиливать защитные функции организма, пишет ТАСС. Известно: на восьмые сутки полета у космонавтов из-за повышенного радиационного фона и других факторов космического полета изменяется состав микрофлоры. В частности, активизируются патогенные компоненты микрофлоры, в первую очередь, в области желудочно-кишечного тракта. Пробиотики позволяют сдержать рост опасных бактерий.



Специалисты делают ставку на молочную кислоту и янтарнокислую соль. Как показали эксперименты, кисломолочные продукты "ПробиоSpace" обладают высоким пробиотическим потенциалом, в том числе, способностью к кислотообразованию и антибиотикоустойчивостью. Что важно, уровень антиоксидантов в полученных на МКС продуктах, выше, чем в полученных на Земле.



Сообщается, что получали пробиотики в два этапа. Сначала экипажи в 2007-2013 годах провели первые исследования для разработки технологии получения активного пробиотического продукта. А с 2016 года космонавты начали добавлять воду в пакет с сухим полупродуктом "ПробиоSpace", помещая полученную суспензию в бортовой термостат при температуре 37 градусов на сутки. Затем члены экипажа извлекали образцы и переносили в бортовой холодильник, где хранили до момента отправки на Землю.

