Опубликовано видео задержания украинских диверсантов в Крыму

ФСБ распространила кадры задержания в Крыму подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки.



По данным следствия, они вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну.



Задержанные действовали в "группе Ахмедова" — начальника херсонского подразделения военной разведки Украины полковника Олега Ахмедова. Туда входила российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву гостайны, а также украинец, подозреваемый в шпионаже.



В 2020 году удалось предотвратить несколько атак на территории России. В январе в Крыму задержали жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.



После этого в марте сотрудники службы нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре. В начале апреля ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье, в Югре и Мурманске.









