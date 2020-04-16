У водителей на КПП в Киеве могут досматривать личные вещи - распоряжение КГГА

Водителей, которые будут пересекать КПП в Киеве начнут проверять не только на коронавирус, но и будут досматривать их личные вещи, багаж, транспортные средства и грузы.



Об этом говорится в распоряжении КГГА про деятельность контрольно-пропускных пунктов на въездах и выездах из Киева от 13 апреля.



В частности, в документе говорится: "Личному составу КПП обеспечить: особый режим въезда не территорию карантина и выезда из нее граждан и транспортных средств, при необходимости - проведение осмотра вещей, багажа, транспортных средств и грузов".



Напомним, во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 16 апреля на всех постах, установленных на въездах в Киев, будут проверять температуру у пассажиров и водителей. Это связано с активным распространением коронавирусной инфекции в Украине.

