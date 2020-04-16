В ДНР назвали дату обмена пленными

В четверг, 16 апреля, может состояться обмен пленными между Донецком и Киевом. Об этом сообщила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, которая ранее заявляла, что соответствующие договоренности были достигнуты во время заседания Трехсторонней контактной группы 8 апреля в режиме видеоконференции.



Тем временем "Громадське" сообщает, что начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ Майорское. По данным издания, из-за карантина журналистов не пустят к месту обмена, но трансляцию будет вести Офис президента, который ранее анонсировал скорый обмен.



Напомним, 31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что обмен пленными между Украиной и неподконтрольными районами Донбасса может начаться через две недели.



А на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова анонсировала новый этап обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", который состоится еще до Пасхи. Однако конкретные имена освобожденных она называть отказалась.

