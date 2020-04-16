112, ZiK и NewsOne покажут в прямом эфире Пасхальные богослужения

На пасхальные праздники 18 и 19 апреля телеканал "112 Украина" подготовил ряд праздничных программ и марафонов, посвященных Пасхе, которую православные отпраздную в это воскресенье. Об этом говорится на сайте телеканала в среду, 15 апреля.

Список праздничных программ:



В субботу, 18 апреля, в 23:00 в эфире "112 Украина" – прямая трансляция богослужения в православных храмах по всей Украине. Среди них будут Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра и Свято-Успенская Святогорская лавра, а также Зимненский Святогорский Успенский монастырь и другие храмы, а в воскресенье начиная с 8:00 в прямом эфире "112 Украина" начнется праздничный эфир.



19 апреля с 11:00 до 13:00 состоится масштабный праздничный телемарафон "Великдень. Ми люди!". Его ведущими выступят музыкант Олег Карамазов и известный радиоведущий Сева Новгородцев. Участниками спецэфира станут деятели культуры, науки, спорта и православное духовенство. В его рамках гости студии обсудят самые важные гуманитарные и социальные вопросы, стоящие перед Украиной и человечеством в целом.



Также в воскресенье в 13:00 будет показан полнометражный мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы". Он перенесет зрителя в советское время и расскажет о девочке, которая живет в детдоме. Строгая воспитательница накажет главную героиню за то, что она носит православный крестик. Однако Серафима не откажется от веры в бога.



Кроме этого, в субботу в праздничной студии телеканала зрители увидят трансляцию схождения благодатного огня, последние приготовления в храмах, а также включения журналистов из разных уголков Украины.



Также в субботу, 18 апреля, на телеканалах "112 Украина", ZiK и NewsOne состоится прямая трансляция Пасхальных богослужений в православных храмах по всей Украине. Трансляция запланирована на 23:00.



Как отмечается, трансляции Пасхальных богослужений будут вестись, в частности, из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры и Свято-Успенской Святогорской лавры, а также Зимненского Святогорского Успенского монастыря и других храмов.





