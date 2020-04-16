На Украине за сутки выявили 397 новых случая Covid-19

4161 случай заболевания Covid-19 зафиксирован на Украине по состоянию на 9.00 четверга, 16 апреля, при этом количество выздоровевших достигло 186, а скончавшихся – 116, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины. "В течение 15 апреля получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях…

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в четверг утром.



Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 15 апреля на Украине было 3 тысячи 764 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (143) превысило количество летальных случаев (108). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 43.



Исходя из информации ЦОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки (397) вновь поставило антирекорд: по состоянию на утро 15 апреля сообщалось о 392 новых случаях за предшествовавшие сутки, на утро 14 апреля – о 270, на утро 13 апреля – 325, на утро 12 апреля – 266, на утро 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.



В то же время, пятый день подряд количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19, и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в Украине было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 выздоровевших, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 и 143 соотвественно.



Всего на Украине пол состоянию на утро четверга коронавирусная болезнь обнаружена:



В Винницкой области – 279 случай, в том числе за минувшие сутки 38 новых случаев заболевания;



Волынская область - 109 случаев, из них 9 за сутки;



Днепропетровская область - 78 случая, из них 4 за сутки;



Донецкая область - 12 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет;



Житомирская область - 162 случая, из них 32 за сутки;



Закарпатская область - 116 случаев, из них 6 за сутки;



Запорожская область - 115 случаев, из них 16 за сутки;



Ивано-Франковская область - 401 случая, из них 45 за сутки;



г.Киев - 644 случая, из них 32 за сутки;



Киевская область - 234 случая, из них 4 за сутки;



Кировоградская область - 198 случаев, из них 6 за сутки;



Львовская область - 166 случаев, из них 14 за сутки;



Луганская область - 4 случая заболевания, за минувшие сутки новых нет;



Николаевская область - 22 случая, из них 8 за сутки;



Одесская область - 73 случая, из них 3 за сутки;



Полтавская область - 27 случаев заболевания, за минувшие сутки новых нет;



Ровенская область - 204 случая, из них 31 за сутки;



Сумская область - 80 случаев, из них 3 за сутки;



Тернопольская область - 333 случая, из них 46 за сутки;



Харьковская область - 40 случаев, из них 15 за сутки;



Херсонская область - 44 случая, из них 3 за сутки;



Хмельницкая область - 37 случаев, из них 3 за сутки;



Черкасская область - 100 случаев, из них 5 за сутки;



Черновицкая область - 662 случая, из них 73 за сутки;



Черниговская область - 11 случаев, из них 1 за сутки.



По данным ЦОЗ Минздрава, на 9.00 16 апреля на амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких 72 человека.

