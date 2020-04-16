Как не платить штраф за карантин. Главные проколы полицейских протоколов

Количество протоколов за нарушение правил карантина, усиленного 6 апреля, резко пошло в гору. Полиция рапортует уже о более 6 тысячах зафиксированных нарушений.



Но пока в реестре судебных решений - около 500 постановлений, а по заявлениям судебной администрации 5 из 6 протоколов суды возвращают на доработку полиции. Количество же реально оштрафованных не превышает 10%.



Хрестоматийный случай - суд отказался сегодня, 15 апреля, штрафовать пловца, который пытался проникнуть в запретную качалку столичного Гидропарка.



В чем причина? Главная – в самой полицейской системе, где всегда требуют, но почти никогда не учат.



И если до усиления карантинных ограничений полиция чуть ли не сама выискивала нарушения карантина, то сейчас накал немного спал. И, хотя количество протоколов увеличилось в разы, но только потому, что запретов стало намного больше. При этом в суде львиная доля штрафов отменяется Фемидой.



Как объяснили "Стране" юристы - дело главным образом в неграмотно составленных протоколах и других ошибках полиции. Каких именно - нам объяснили юристы.



Почему суды "заворачивают" штрафы



Внимательно анализируя постановления судов по карантину, мы видим два основных момента, рассказывает "Стране" Сергей Бурлаков, адвокат АО Credence.



Во-первых, большая часть протоколов действительно составлены полицией спустя рукава и не выдерживают никакой критики.



Суд не имеет права самостоятельно редактировать фабулу правонарушения, отображенную в протоколе, и не имеет права самостоятельно отыскивать доказательства виновности лица в совершении правонарушения, он только оценивает их и проверяет протокол на соответствие нормам КоАП, прежде всего статье 256 - Содержание протокола об административном правонарушении. И при их несоблюдении отправляет на доработку.



Это значит, что в большинстве случаев они "умрут": дополнительных доказательств так и не появится или пройдет трехмесячный срок привлечения к ответственности.



Во-вторых, в тех случаях, когда материалы составлены полицией грамотно, суды вспоминают в своих решениях о практике ЕСПЧ, очень часто приводят и статью 62 Конституции Украины, согласно которой обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.



Даже начинают трактовать нормы закона "О защите населения от инфекционных заболеваний", как было в случае, когда суд определил, что обеспечить защитной маской "нарушителя" должно было государство. И в решении сослался на ст. 8 этого закона, в которой сказано, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов.



Главные ошибки админпротоколов



Самые частые причины возврата протоколов на доработку и закрытия дел:



- протокол не соответствует нормам ст. 256 КоАП - Содержание протокола об административном правонарушении. С такими замечаниями на доработку возвращается уже 70 процентов протоколов.



- Нарушается масса норм. В идеальном протоколе об административном правонарушении указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения о лице, которое привлекается к административной ответственности; место, время совершения и существо административного правонарушения; нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших; объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности; другие сведения, необходимые для разрешения дела.



- Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, которое привлекается к административной ответственности; при наличии свидетелей и потерпевших протокол может быть подписан также и этими лицами.



- Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.



- При составлении протокола лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъясняются его права и обязанности, предусмотренные статьей 268 настоящего Кодекса, о чем делается отметка в протоколе.



- Протокол составлен не на то лицо. Очень частая причина закрытия дел, касательно предпринимателей: пишут протокол на продавца, а не владельца магазина.



То есть несоблюдение одного или нескольких правил автоматически влечет за собой отказ полиции в суде.



Если на вас составили протокол за нарушения правил карантина, алгоритм действий такой.



В любом случае не скандальте с полицейским, он просто делает свою работу, а спокойно объясняйте свою позицию.



Лучше не отказываться подписывать протокол, а указать в нем, что не согласны, обязательно отметить, если вам отказали в праве воспользоваться услугами адвоката.



Остальные замечания и свою версию событий вы предоставите в суде, акцентируя внимания на стандартных нарушениях при составлении таких протоколов, указанных выше.





