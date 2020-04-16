Любовь к «американцам» сильнее коронавируса

Удивительная штука: парикмахерские закрыты, в парках полиция отлавливает одиноких бегунов, а вся инфраструктура автосервиса работает как ни в чем не бывало. Автосалонам, мойкам, шиномонтажам, ремонтным мастерским работать не запрещают. Вирус их не берет. И это не удивительно – в Украину пришел вал б/ушных американских автомобилей. Их надо привести в порядок и отдать клиентам, которые в условиях «транспортной блокады» городов готовы ездить без регистрации в МВД.



Импорт подержанных авто из США растет не по дням, а по часам. В первом квартале текущего года свою первую регистрацию в Украине прошли 99,8 тыс. легковых автомобилей (новых и растаможенных б/у из-за рубежа). На первом месте традиционно немецкие модели – 26,4 тыс., на втором французские – 14,4 тыс.



А вот на третье место резко вышли американцы, которые раньше были на шестом, пропуская вперед японцев, корейцев и китайцев. Всего за первый квартал к нам зашло 12,3 тыс. автомобилей made in USA, из которых 11,6 тыс. были не новыми. Порой очень сильно не новыми и даже местами битыми. Но наши автоумельцы быстро избавляют их от проблем эксплуатации, и народ с радостью расхватывает.



Рост поставок продолжается даже во время карантинных ограничений. Только в марте в одной лишь Одессе растаможили 7700 американских, канадских (по происхождению, а не по изготовлению) и корейских автомашин. Львиная доля, разумеется, б/у.



Таможенники в масках и перчатках не успевают штамповать аналогично принаряженным брокерам соответствующие документы. А водители-перегонщики бьют копытом, спешат в путь, опасаясь, что с ужесточением карантинных мер начнут перекрывать въезды-выезды из областей и они не успеют доставить товар покупателю.



Покупатели тоже спешат забрать своего железного коня. Проблему создавал запрет на контактную торговлю транспортными средствами, но отраслевые лоббисты быстро доказали, что без денег от растаможки авто поступления в бюджет упадут и план таможни рухнет. Таможня их поддержала, понимая, что никто не станет разбираться в причинах невыполнения плана, просто “вздрючат” начальство, вот и все.



Все очень просто. Если коротко – американские б/у авто резко подешевели на интернет-аукционах, а у наших людей появились небольшие деньги, которые они захотели вложить в покупку четырехколесного друга. Дальше – вопрос рекламы: соблазнительные фото, еще более соблазнительные упоминания о дисконте



То, что государство не может обеспечить осмотр автомобиля экспертом МВД и оформление в сервисном центре, это проблемы государства. Кто же виноват, что любовь маленького украинца к американскому автомобилю совпала с пандемией. В конце концов, должны же помочь нашим стратегическим партнерам преодолеть кризис. Как можем, так и помогаем – в меру скромных финансовых ресурсов

В результате совместных слаженных действий автолоббистов и их верных друзей – таможенников удалось уломать Кабинет министров. И в постановление №255, которым была запрещена деятельность ресторанов, магазинов, спортзалов, салонов красоты, мастерских по ремонту обуви и других предприятий, внесли небольшую поправку.Оказалось, что все перечисленные заведения не могут соблюсти комплекс противоэпидемиологических мероприятий. А вот предприятия по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (пункт 8 абзац 2) могут. Таким образом, деятельность по продаже транспортных средств вновь была разрешена без ограничений! При условиях соблюдения всех противоэпидемических мероприятий!Ну,что ж, уважаемые лоббисты всех остальных сфер, учитесь убеждать и договариваться. Пока вся экономика лежит или, точнее, сидит на карантине, у автомобильного бизнеса кипит работа. И тут самое время ответить на самый главный вопрос: что происходит? Почему мы вдруг так полюбили американские авто? А любовь к европейским уходит вместе с разваливающимися евробляхами?Все очень просто. Если коротко – американские б/у авто резко подешевели на интернет-аукционах, а у наших людей появились небольшие деньги, которые они захотели вложить в покупку четырехколесного друга. Дальше – вопрос рекламы: соблазнительные фото, еще более соблазнительные упоминания о дисконте.Откуда деньжата? Во-первых, в прошлом году был рекордный урожай зерновых. По официальным данным, экспорт составил 65,8 миллиона тонн. Народ, связанный с аграрным бизнесом, а это не только крестьяне, неплохо поднялся.Зарплаты чиновников росли весь прошлый год. И у высших должностных лиц, и у “прихлебателей”. Много жилья сдавалось в спальных и пригородных районах, куда без машины не добраться. Бензин не дорожал, теперь и вовсе подешевел.К тому же довольно долго в интересах финансовых спекулянтов, игроков на рынке ОВГЗ Минфин и Нацбанк удерживал низкий курс доллара. Это позволило тем, кто заработал немного денег, заняться поиском автомашины своей мечты.И тут оказалось, что после свертывания темы евроблях, разросшийся бизнес на подержанных авто переключился на более привычные для западного потребителя, но ранее не популярные у нас виртуальные аукционы б/ушных машин.Тех, кто поглядывал в сторону евробляхи, но не хотел заморачиваться с литовскими номерами, убедили посмотреть фотографии с популярных аукционов Copart, Manheim, Iaai и других. Оказалось, что там тьма-тьмущая замечательных автомобилей, в том числе и отлично “отбитых” в разного рода ДТП, которые в зависимости от состояния стоят на 50-60% дешевле аналогов в Украине. Даже с учетом стоимости доставки, растаможки, брокерских и других услуг они выходят на 30% ниже рыночной цены в Украине.К тому же в прошлом году уже началось, а в этом ускорилось резкое падение цен на аукционах подержанных авто, особенно в США и Южной Корее. Трудно сказать, связано ли это с коронавирусом, о котором в начале года мало кто слышал, или с другими причинами, но факт остается фактом.Фирмы, специализирующиеся на торговле аукционными авто, начали агрессивно рекламировать свой товар, убеждая, заработавших на урожае и не только соотечественников, что еще никогда покупка не была столь выгодна.Постепенно сформировалась логистика доставок. Если раньше вопрос, когда выбранный по фотографии автомобиль приедет в Украину и будет ли растаможен по той цене, на которую надеется покупатель, уже заплативший практически полную стоимость, рассчитанную фирмой, был неоднозначным, то сейчас, по словам представителей рынка, с этим проблем нет.Таможня стала более сговорчивой. Ей легче доказать, что это цены упали на 20, 30 или даже целых 50%, а не хитрый посредник занижает цену (хотя, есть и то, и другое, как говорится, два в одном). Да и перевозчики наладили более выгодный транспортный контакт со Штатами и Канадой. Один за другим суда заходят в Одессу, доставляя заказанные и оплаченные больше двух месяцев назад автомашины.Даже карантин не останавливает наших соотечественников от желания вложить накопленные средства в подержанное авто. И хотя в карантин запретили оформлять б/ушные автомобили, это мало кого останавливает. Спрос породил предложение на юридическое сопровождение таких сделок. И вот уже юристы пишут разъяснения для покупателей, что не поставленнае на учет машина все равно является его собственностью, после того как прошла таможенную очистку. В таможенной декларации или договоре купли-продажи человек указан собственником? Указан. Остается купить страховку и можно ездить. Страховые компании, заметим, тоже работают. Им Кабмин закрываться не велел. Вот и все.А то, что государство не может обеспечить осмотр автомобиля экспертом МВД и оформление в сервисном центре, это проблемы государства. Кто же виноват, что любовь маленького украинца к американскому автомобилю совпала с пандемией. В конце концов, должны же помочь нашим стратегическим партнерам преодолеть кризис. Как можем, так и помогаем – в меру скромных финансовых ресурсов.