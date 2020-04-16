Завершился обмен пленными между ДНР и Украиной

Сегодня на КПВВ "Майорск" под Горловкой Донецкой области завершился обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной ДНР. Процедура началась в 08.00, в рамках первого в 2020 году обмена ДНР и ЛНР должны были передать Украине 19 человек, а взамен забрать 18 своих сторонников.



Об этом сообщает РИА "Новости".



По словам полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова, процедура первого в этому году обмена между Киевом и Донецком прошла в районе пропускного пункта "Майорск".



Борис Грызлов также прокомментировал сам процесс обмена. По его словам, подготовка ранее обсуждалась в рамках Контактной группы, "сегодня это решение выходит на реализацию".



По словам же омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Киев обменялись пленными по формуле "10 на 9", один человек от обмена отказался.

